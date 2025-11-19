Siemens annonce un partenariat avec Delta pour proposer des solutions d'alimentation modulaires et préfabriquées destinées à réduire de moitié les délais de déploiement des data centers, tout en abaissant les coûts d'investissement (CAPEX) jusqu'à 20% et les émissions de CO? jusqu'à 27%.
Les opérateurs 'hyperscale', c'est-à-dire les très grands centres de données construits par les géants du cloud et de l'IA, ainsi que les opérateurs de 'colocation', qui louent des capacités d'hébergement à plusieurs entreprises, sont au coeur du partenariat. En effet, l'accord leur offrira une approche standardisée plug-and-play pour sécuriser l'alimentation électrique et améliorer la fiabilité. Delta souligne l'efficacité énergétique au coeur de l'accord, grâce à ses systèmes d'alimentation sans interruption, batteries et solutions de gestion thermique adaptés aux fortes densités de calcul. Siemens met en avant une solution personnalisable associant distribution électrique, services d'ingénierie et technologies de Delta, permettant de réduire le time-to-market et de soutenir les objectifs de durabilité.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
