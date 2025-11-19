Siemens annonce un partenariat avec Delta pour proposer des solutions d'alimentation modulaires et préfabriquées destinées à réduire de moitié les délais de déploiement des data centers, tout en abaissant les coûts d'investissement (CAPEX) jusqu'à 20% et les émissions de CO? jusqu'à 27%.

Les opérateurs 'hyperscale', c'est-à-dire les très grands centres de données construits par les géants du cloud et de l'IA, ainsi que les opérateurs de 'colocation', qui louent des capacités d'hébergement à plusieurs entreprises, sont au coeur du partenariat. En effet, l'accord leur offrira une approche standardisée plug-and-play pour sécuriser l'alimentation électrique et améliorer la fiabilité.
Delta souligne l'efficacité énergétique au coeur de l'accord, grâce à ses systèmes d'alimentation sans interruption, batteries et solutions de gestion thermique adaptés aux fortes densités de calcul.
Siemens met en avant une solution personnalisable associant distribution électrique, services d'ingénierie et technologies de Delta, permettant de réduire le time-to-market et de soutenir les objectifs de durabilité.