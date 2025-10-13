Siemens annonce un accord-cadre avec Airbus pour décarboner quatre sites industriels majeurs du groupe aéronautique aux États-Unis et au Royaume-Uni. Soutenue par Capgemini, l'initiative vise à réduire d'ici 2030 la consommation énergétique de 20% et les émissions de CO? de 85%, soit un objectif global de 80 kilotonnes de CO? évitées par an.
Le projet repose sur la création de jumeaux numériques des systèmes énergétiques afin d'identifier les meilleures solutions techniques : recours aux énergies renouvelables sur site, pompes à chaleur, optimisation de l'efficacité énergétique et systèmes intelligents de gestion de l'énergie.
L'extension des infrastructures débutera en 2026. Siemens assurera l'exploitation et la maintenance des nouveaux équipements pour garantir leur performance à long terme.
Cette collaboration prolonge un partenariat de plus de 50 ans entre Siemens et Airbus dans les domaines de l'automatisation, des logiciels industriels et de la sécurité.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
