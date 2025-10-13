Siemens annonce un accord-cadre avec Airbus pour décarboner quatre sites industriels majeurs du groupe aéronautique aux États-Unis et au Royaume-Uni. Soutenue par Capgemini, l'initiative vise à réduire d'ici 2030 la consommation énergétique de 20% et les émissions de CO? de 85%, soit un objectif global de 80 kilotonnes de CO? évitées par an.

Le projet repose sur la création de jumeaux numériques des systèmes énergétiques afin d'identifier les meilleures solutions techniques : recours aux énergies renouvelables sur site, pompes à chaleur, optimisation de l'efficacité énergétique et systèmes intelligents de gestion de l'énergie.

L'extension des infrastructures débutera en 2026. Siemens assurera l'exploitation et la maintenance des nouveaux équipements pour garantir leur performance à long terme.

Cette collaboration prolonge un partenariat de plus de 50 ans entre Siemens et Airbus dans les domaines de l'automatisation, des logiciels industriels et de la sécurité.