Siemens : dans le vert avec des propos de broker

Siemens gagne près de 2% et surperforme ainsi la tendance à Francfort, soutenu par des propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat', tout en relevant son objectif de cours de 240 à 255 euros.



Le broker explique que sa mise à la valeur de marché des pairs et des participations font grimper sa valorisation SOTP (somme des parties) pour le titre, et ce bien qu'il continue d'appliquer une décote de holding de 15%.



De même, Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe allemand, avec un objectif de cours ajusté de 254 à 257 euros, après ses résultats du troisième trimestre 2024-25 jugés solides.