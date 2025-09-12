Siemens annonce sa sélection par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) comme 'Official Digital Twin Sponsor' et rejoint le nouveau programme mondial de partenariats de la FIA. Le groupe élargit ainsi l'usage de son portefeuille logiciel Siemens Xcelerator pour concevoir et affiner les concepts aérodynamiques des monoplaces, de la Formule 1 à la Formule 4.
Depuis 2022, l'équipe aérodynamique de la FIA utilise Siemens Designcenter NX pour créer plus de 14 000 pièces en conception assistée par ordinateur et mener plus de 10 000 simulations numériques. Cette approche réduit fortement l'impact environnemental lié à la fabrication de prototypes et aux essais en soufflerie.
Cedrik Neike, CEO de Digital Industries chez Siemens rappelle que 'le sport automobile est un laboratoire vivant pour l'innovation'. Craig Edmondson, directeur commercial de la FIA, ajoute que ce partenariat illustre la volonté commune de promouvoir performance, sécurité et durabilité dans la mobilité.
Publié le 12/09/2025 à 10:20
