Siemens, Deutsche Bahn (DB) et la Bavière annoncent la présentation d'une maquette grandeur nature du futur S-Bahn (abréviation de Stadtschnellbahn, soit 'train urbain rapide' en allemand) de Munich lors de l'IAA Mobility.
Long de plus de 200 mètres, ce nouveau train doit entrer en service fin 2028 : il vise à offrir plus d'espace, de confort et de fiabilité grâce à un design optimisé pour accélérer la montée des passagers.
Evelyn Palla, membre du directoire en charge du transport régional chez Deutsche Bahn, souligne que ce projet 'fixe un nouveau standard pour une expérience de voyage totalement repensée' tandis que Roland Busch, CEO de Siemens, insiste sur 'l'intelligence numérique embarquée et la contribution à la transition verte'.
Les trains intègreront en effet des innovations en matière de confort (espacement accru des sièges, Wi-Fi, climatisation renforcée, accessibilité étendue) et de technologie (système européen de contrôle des trains ETCS, exploitation automatique ATO, maintenance numérique Railigent X).
La maquette est exposée gratuitement sur la Königsplatz de Munich pendant l'IAA Mobility, avant de servir de base à des tests supplémentaires en vue de l'exploitation commerciale en 2028.
Siemens dévoile le futur train urbain rapide de Munich
Publié le 08/09/2025 à 16:04
