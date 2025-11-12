Siemens annonce la première démonstration mondiale en conditions réelles de son système Signaling X, réalisée au Singapore Rail Test Centre. Cette technologie intègre le contrôle des trains basé sur les communications (CBTC) dans une infrastructure cloud centralisée, hébergée dans un centre de données de signalisation.
Reposant sur la plateforme sécurisée DS3 et du matériel informatique standard (COTS), la solution permet jusqu'à 20% d'efficacité opérationnelle supplémentaire et 30% d'économies d'énergie, assure Siemens, tout en augmentant la capacité du réseau.
Marc Ludwig, directeur général Rail Infrastructure chez Siemens Mobility, a souligné que Signaling X 'réunit plusieurs systèmes de signalisation sur une seule plateforme, offrant plus de flexibilité grâce à des interfaces ouvertes'.
Cette innovation marque une étape clé vers la digitalisation du transport urbain, avec une infrastructure plus évolutive, cyber-sécurisée et prête pour les applications d'intelligence artificielle.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
Investisseur
Globale
Qualité
