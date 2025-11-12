Siemens annonce la première démonstration mondiale en conditions réelles de son système Signaling X, réalisée au Singapore Rail Test Centre. Cette technologie intègre le contrôle des trains basé sur les communications (CBTC) dans une infrastructure cloud centralisée, hébergée dans un centre de données de signalisation.

Reposant sur la plateforme sécurisée DS3 et du matériel informatique standard (COTS), la solution permet jusqu'à 20% d'efficacité opérationnelle supplémentaire et 30% d'économies d'énergie, assure Siemens, tout en augmentant la capacité du réseau.

Marc Ludwig, directeur général Rail Infrastructure chez Siemens Mobility, a souligné que Signaling X 'réunit plusieurs systèmes de signalisation sur une seule plateforme, offrant plus de flexibilité grâce à des interfaces ouvertes'.

Cette innovation marque une étape clé vers la digitalisation du transport urbain, avec une infrastructure plus évolutive, cyber-sécurisée et prête pour les applications d'intelligence artificielle.