Siemens annonce la présentation publique du train à grande vitesse Velaro lors du salon TransMEA 2025 (Le Caire, Egypte), en présence du Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, du ministre des Transports Kamel El-Wazir et des dirigeants Roland Busch et Michael Peter.

Ce modèle, spécialement conçu pour les conditions désertiques égyptiennes, peut atteindre 250 km/h et accueillir 489 passagers.

Le train régional Desiro HC a également effectué son premier essai sur la ligne 'Green Line', un réseau de 660 km reliant Le Caire à Aïn Sokhna, Alexandrie et Marsa Matrouh. Selon Kamel El-Wazir, cet événement 'marque une étape décisive dans la modernisation du transport égyptien'.

Le projet, mené avec Arab Contractors et Orascom Construction, vise la création d'un réseau de plus de 2000 km, futur sixième plus grand au monde.

Siemens assurera la maintenance pendant 15 ans, couvrant 41 Velaro, 94 Desiro HC et 41 locomotives Vectron, pour garantir un service durable et performant.