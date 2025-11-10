Siemens annonce la présentation publique du train à grande vitesse Velaro lors du salon TransMEA 2025 (Le Caire, Egypte), en présence du Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, du ministre des Transports Kamel El-Wazir et des dirigeants Roland Busch et Michael Peter.
Ce modèle, spécialement conçu pour les conditions désertiques égyptiennes, peut atteindre 250 km/h et accueillir 489 passagers.
Le train régional Desiro HC a également effectué son premier essai sur la ligne 'Green Line', un réseau de 660 km reliant Le Caire à Aïn Sokhna, Alexandrie et Marsa Matrouh. Selon Kamel El-Wazir, cet événement 'marque une étape décisive dans la modernisation du transport égyptien'.
Le projet, mené avec Arab Contractors et Orascom Construction, vise la création d'un réseau de plus de 2000 km, futur sixième plus grand au monde.
Siemens assurera la maintenance pendant 15 ans, couvrant 41 Velaro, 94 Desiro HC et 41 locomotives Vectron, pour garantir un service durable et performant.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.