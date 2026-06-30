Siemens en forte hausse, plusieurs analystes en soutien
Le titre s'adjuge plus de 4% à la Bourse de Francfort, soutenu par une série de notes favorables de brokers avant la publication des résultats trimestriels. Les analystes mettent en avant la bonne dynamique de Smart Infrastructure, la vigueur de la demande des centres de données et l'amélioration progressive de l'automatisation.
UBS a confirmé ce matin son conseil "achat" sur Siemens, tout en relevant son objectif de cours de 300 à 310 EUR. L'analyste s'attend à un troisième trimestre "solide", avec des commandes supérieures aux attentes dans Smart Infrastructure et une marge de Digital Industries susceptible de surprendre positivement. Le broker voit également un potentiel de relèvement des perspectives annuelles, porté par la poursuite des investissements dans les réseaux électriques, l'essor des centres de données et l'amélioration progressive de l'automatisation. UBS estime enfin que la création de valeur liée à une simplification du portefeuille, combinée à la progression des bénéfices, soutient son scénario positif sur le titre.
Cet optimisme est partagé par Bank of America (BofA), qui confirme également son conseil "achat" et relève son objectif de cours de 300 à 310 EUR. Le broker anticipe lui aussi un troisième trimestre robuste, avec une progression d'environ 25% des commandes de Smart Infrastructure et de 10% de celles de Digital Industries.
BofA met toutefois davantage l'accent sur les activités logicielles, dont il souligne la résilience avec une croissance attendue de 12% des revenus récurrents annuels (ARR). Il prévoit une accélération de l'activité dans les logiciels de conception électronique (EDA) au quatrième trimestre et estime que l'intégration de Dotmatics et d'Altair soutiendra les synergies de revenus et les marges jusqu'en 2027. Le relèvement de l'objectif de cours reflète également l'actualisation de ses estimations et de la valorisation de Siemens Healthineers et Siemens Energy.
Deutsche Bank conserve une approche plus prudente en confirmant son conseil "conserver", tout en relevant son objectif de cours de 255 à 260 EUR. La banque s'attend néanmoins à des résultats solides au troisième trimestre, soutenus par la bonne dynamique de l'automatisation, notamment en Asie et aux États-Unis, ainsi que par la vigueur des centres de données. Elle estime que Smart Infrastructure pourrait relever sa prévision de croissance organique pour l'exercice 2026 de 8-10% à 9-11% et juge également possible un relèvement de l'objectif annuel de bénéfice par action.
De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" avec un objectif de cours inchangé à 299 EUR. Le bureau d'études prévoit un troisième trimestre dans le prolongement du premier semestre, avec une hausse organique des commandes de 8,6% au niveau du groupe, dont 25% pour Smart Infrastructure et 11% pour Digital Industries. Il s'attend à une confirmation des objectifs annuels et, malgré un léger ajustement en baisse de ses prévisions de BPA 2026, continue de tabler sur une dynamique favorable grâce à la reprise progressive de l'automatisation et au développement des centres de données.
Enfin, Rothschild & Co Redburn reste le plus optimiste. Le broker réitère sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 300 à 355 EUR, soit le plus élevé parmi les principaux bureaux d'études couvrant la valeur.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (29,6%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,7%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (22,1%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,8%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (3,8%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,8%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen-Orient (32%), Etats-Unis (28%), Amérique (4,6%), Chine (9,1%), Asie et Australie (11,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.