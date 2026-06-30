Siemens en forte hausse, plusieurs analystes en soutien

Le titre s'adjuge plus de 4% à la Bourse de Francfort, soutenu par une série de notes favorables de brokers avant la publication des résultats trimestriels. Les analystes mettent en avant la bonne dynamique de Smart Infrastructure, la vigueur de la demande des centres de données et l'amélioration progressive de l'automatisation.

UBS a confirmé ce matin son conseil "achat" sur Siemens, tout en relevant son objectif de cours de 300 à 310 EUR. L'analyste s'attend à un troisième trimestre "solide", avec des commandes supérieures aux attentes dans Smart Infrastructure et une marge de Digital Industries susceptible de surprendre positivement. Le broker voit également un potentiel de relèvement des perspectives annuelles, porté par la poursuite des investissements dans les réseaux électriques, l'essor des centres de données et l'amélioration progressive de l'automatisation. UBS estime enfin que la création de valeur liée à une simplification du portefeuille, combinée à la progression des bénéfices, soutient son scénario positif sur le titre.



Cet optimisme est partagé par Bank of America (BofA), qui confirme également son conseil "achat" et relève son objectif de cours de 300 à 310 EUR. Le broker anticipe lui aussi un troisième trimestre robuste, avec une progression d'environ 25% des commandes de Smart Infrastructure et de 10% de celles de Digital Industries.



BofA met toutefois davantage l'accent sur les activités logicielles, dont il souligne la résilience avec une croissance attendue de 12% des revenus récurrents annuels (ARR). Il prévoit une accélération de l'activité dans les logiciels de conception électronique (EDA) au quatrième trimestre et estime que l'intégration de Dotmatics et d'Altair soutiendra les synergies de revenus et les marges jusqu'en 2027. Le relèvement de l'objectif de cours reflète également l'actualisation de ses estimations et de la valorisation de Siemens Healthineers et Siemens Energy.



Deutsche Bank conserve une approche plus prudente en confirmant son conseil "conserver", tout en relevant son objectif de cours de 255 à 260 EUR. La banque s'attend néanmoins à des résultats solides au troisième trimestre, soutenus par la bonne dynamique de l'automatisation, notamment en Asie et aux États-Unis, ainsi que par la vigueur des centres de données. Elle estime que Smart Infrastructure pourrait relever sa prévision de croissance organique pour l'exercice 2026 de 8-10% à 9-11% et juge également possible un relèvement de l'objectif annuel de bénéfice par action.



De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" avec un objectif de cours inchangé à 299 EUR. Le bureau d'études prévoit un troisième trimestre dans le prolongement du premier semestre, avec une hausse organique des commandes de 8,6% au niveau du groupe, dont 25% pour Smart Infrastructure et 11% pour Digital Industries. Il s'attend à une confirmation des objectifs annuels et, malgré un léger ajustement en baisse de ses prévisions de BPA 2026, continue de tabler sur une dynamique favorable grâce à la reprise progressive de l'automatisation et au développement des centres de données.



Enfin, Rothschild & Co Redburn reste le plus optimiste. Le broker réitère sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 300 à 355 EUR, soit le plus élevé parmi les principaux bureaux d'études couvrant la valeur.