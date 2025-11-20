Siemens Energy atteint de nouveaux sommets grâce à ses rachats d'actions

Siemens Energy a atteint de nouveaux plus hauts historiques jeudi matin à la Bourse de Francfort suite à l'officialisation d'un programme de rachat d'actions qui pourrait atteindre six milliards d'euros d'ici à la fin de son exercice 2027/2028.



Avec un gain de 4%, le spécialiste de la production électrique signe actuellement la meilleure performance d'un indice DAX qui n'affiche qu'une hausse de 0,7%.



Dans un avis financier paru en amont de la tenue aujourd'hui de sa journée d'investisseurs organisée à Charlotte (Caroline du Nord), le groupe a manifesté l'intention de racheter jusqu'à six milliards d'euros de ses propres actions au cours des trois ans à venir.



Les analystes s'attendent à ce que son équipe de direction reviennent, à l'occasion de l'événement, sur quelques points importants, comme les perspectives de développement de l'entreprise dans le gaz et les réseaux électriques ('grid') pour les années qui viennent, le redressement en cours de son activité éolienne, la concurrence au sein du secteur des équipements pour l'énergie ou ses plans en matière d'allocation du capital.



Le titre avait déjà établi des sommets absolus vendredi dernier dans le sillage de la présentation de résultats trimestriels solides qui s'étaient accompagnés de prévisions encourageantes sur le moyen terme.