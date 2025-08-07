Siemens Energy : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF reste 'neutre' sur Siemens Energy, estimant que 'la valorisation reflète aujourd'hui les perspectives à deux ans et que le momentum de surprise positive sur les résultats tend à se normaliser', mais relève son objectif de cours de 72 à 96 euros.



Le bureau d'études note que l'Allemand a publié des résultats de troisième trimestre supérieurs aux attentes, seul le FCF ayant déçu, et a indiqué viser désormais la fourchette haute de sa guidance (CA et marge) pour l'exercice.



Oddo BHF relève son estimation de BPA de 31% en 2025, 'intégrant un meilleur troisième trimestre, mais aussi quatrième', ajoutant que 'la dynamique des marchés sous-jacents reste forte' pour le constructeur de centrales électriques.