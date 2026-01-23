Siemens Energy soutenu par un relèvement de broker

Siemens Energy s'adjuge 2% à Francfort, soutenu par des propos favorables d'UBS qui fait passer son conseil directement de "vente" à "achat" sur le titre du constructeur allemand d'équipements de production et de distribution d'énergie.

"La croissance des commandes peut se poursuivre avec une visibilité accrue sur l'après-marché", estime le broker, qui remonte drastiquement son objectif de cours sur Siemens Energy, passant de 38 à 175 euros, soit un potentiel de hausse de 32% par rapport au cours actuel.



Dans le résume de sa note, UBS met en avant la croissance structurelle des turbines à gaz et des réseaux électriques d'ici à l'exercice 2030, associé à des rendements pour les actionnaires qui ne méritent pas une décote par rapport au secteur.