Issue de la scission du conglomérat Siemens, Siemens Energy s'impose comme l'une des plus belles histoires boursières européennes récentes. Porté par la transition énergétique et l'essor des besoins en infrastructures électriques liés à l'IA, le groupe bénéficie d'un puissant effet de narration. Mais après une telle envolée, la question de la valorisation se pose.

La scission des conglomérats est souvent synonyme de création de valeur en Bourse. En séparant leurs activités, les groupes gagnent en lisibilité et, en général, en valorisation. Siemens AG n’échappe pas à cette logique, entre 2018 et 2020, le groupe a donné naissance à plusieurs entités indépendantes dont Siemens Healthineers et Siemens Energy.

Quelques années après ces scissions, le bilan boursier est contrasté. Sur les 3 dernières années, Siemens Healthineers recule nettement (-28%). A l’inverse, Siemens Energy s’envole, avec une performance spectaculaire de +680%, illustrant un retournement de la perception des investisseurs.

Au bon endroit, au bon moment

Pourtant, le point de départ était loin d’être favorable. Le groupe héritait d’actifs peu rentables, notamment dans l’éolien via Siemens Gamesa Renewable Energy. Cette activité, en difficulté, a fortement pesé sur la rentabilité et la crédibilité du groupe. Mais son rachat complet en 2022 a marqué un tournant, signalant une reprise en main et amorçant le rebond du titre.

Depuis, la perception du marché a bien changé. Siemens Energy bénéficie désormais de plusieurs leviers de croissance : transition énergétique, électrification des réseaux et, plus récemment, exposition indirecte à l’intelligence artificielle. Le développement de l’IA s’accompagne en effet de besoins croissants en infrastructures électriques, faisant du groupe un “proxy” de la révolution technologique.

Un PER de gala

Mais cette revalorisation pose une question centrale : jusqu’où le marché peut-il aller ? Le carnet de commandes du groupe est particulièrement solide. Il a récemment atteint 146 MdsEUR selon Reuters. Toutefois, cette visibilité semble déjà largement intégrée dans les cours.

La valorisation apparaît en effet tendue, avec des multiples élevés. Le titre se paie 62 fois les résultats atteints en 2025. C'est très largement supérieur aux autres acteurs de l'énergie en Europe (Vestas, Nordex) et mêle à des dossiers emblématiques comme Nvidia. Toutefois, c'est plutôt en ligne avec les multiples du concurrent américain, GE Vernova, pris dans la même narration ascensionnelle. Si le marché est prêt à payer le prix fort, c'est à cause de la forte visibilité sur une hausse dynamique des résultats. Autrement dit, les investisseurs paient très cher des résultats encore en construction.

Siemens Energy est incontestablement un acteur clé de la transition énergétique, porté par plusieurs moteurs de croissance. Investir sur ces niveaux est un pari implicite sur l'explosion de la demande énergétique liée à l'essor de l'IA.