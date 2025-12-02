Siemens annonce la mise en service commerciale d'un premier tronçon de 3 km du nouveau système de signalisation CBTC Trainguard MT pour le métro d'Oslo, dans le cadre d'un contrat de 270 MEUR signé en 2021. Cette modernisation, qui remplacera progressivement l'ensemble du système sur les 86 km du réseau et intégrera la future ligne Fornebubanen, va permettre de porter la capacité de 28 à 36 trains par heure, soit une hausse d'environ 30%.
Le projet inclut 25 ans de maintenance digitale via la plateforme Railigent X afin d'assurer une disponibilité optimale et d'accompagner l'objectif d'Oslo de devenir la première ville zéro émission au monde. Il introduit également une innovation européenne : l'utilisation sécurisée du réseau mobile LTE public pour les communications critiques du contrôle-commande.
Selon Michael Peter, CEO de Siemens Mobility, cette étape marque "une nouvelle ère" pour le métro d'Oslo. Le système pourra théoriquement gérer jusqu'à 40 trains par heure, offrant un potentiel d'augmentation de capacité supérieur à 40% à terme. Ce déploiement s'inscrit dans la stratégie nationale de digitalisation du rail menée par Bane NOR, qui modernise l'ensemble des 4200 km de lignes principales.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
