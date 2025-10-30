Siemens et Capgemini annoncent l'élargissement de leur partenariat stratégique pour co-développer des solutions numériques 'AI-native', intégrant l'intelligence artificielle dès la conception. L'initiative vise 16 domaines clés de la production et de la gestion industrielle afin d'améliorer l'efficacité, la qualité, la durabilité et le time-to-market.
Les deux groupes combineront le portefeuille industriel de Siemens (logiciels, automatisation, électrification) avec l'expertise technologique et de transformation de Capgemini. Cette collaboration permettra aux entreprises d'intégrer leurs systèmes informatiques et opérationnels grâce à des technologies comme les jumeaux numériques et l'automatisation avancée.
Cedrik Neike (Siemens) souligne que ce partenariat allie la technologie et la connaissance métier pour accélérer la transformation numérique des industriels. Aiman Ezzat (Capgemini) y voit une opportunité de 'créer une nouvelle valeur pour les industries' et de renforcer la fabrication intelligente.
Parmi les premiers projets, Airbus, Sanofi et GravitHy bénéficient déjà de cette coopération pour la décarbonation, la digitalisation des procédés et la transition énergétique.
Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- conception, développement et intégration de systèmes ;
- prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;
- prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;
- prestations de conseil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,8%), Royaume-Uni et Irlande (12,5%), Europe (31%), Amérique du Nord (28%), Asie-Pacifique et Amérique latine (8,7%).
