Siemens et NVIDIA s'associent pour créer le premier système d'exploitation de l'IA industrielle
Les deux sociétés ont annoncé une extension majeure de leur partenariat stratégique à l'occasion du CES 2026. L'idée ? Fusionner les capacités de calcul accéléré et d'intelligence artificielle (IA) de NVIDIA avec l'expertise en ingénierie et en logiciels industriels de Siemens pour redéfinir la conception, la fabrication et l'exploitation du monde physique.
Le partenariat ambitionne de transformer l'intégralité de la chaîne de valeur industrielle grâce au déploiement de solutions d'IA native. Dès 2026, l'usine électronique de Siemens à Erlangen servira de modèle pour les premiers sites de production mondiaux entièrement pilotés par l'IA et adaptatifs.
En intégrant les bibliothèques d'infrastructure de NVIDIA, Siemens accélérera l'ensemble de son portefeuille de simulation et d'automatisation de la conception électronique (EDA), promettant des gains de vitesse de 2 à 10 fois supérieurs.
Roland Busch, p.-d.g. de Siemens AG, affirme que cette collaboration permet de "redéfinir la manière dont le monde physique est conçu, construit et géré". De son côté, Jensen Huang, directeur général de NVIDIA, souligne que l'IA générative transforme désormais les jumeaux numériques en "intelligence active du monde physique".
Ce projet inclut également la conception de "centrales de données IA" optimisées pour répondre aux besoins massifs en calcul et en efficacité énergétique.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (29,6%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,7%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (22,1%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,8%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (3,8%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,8%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen-Orient (32%), Etats-Unis (28%), Amérique (4,6%), Chine (9,1%), Asie et Australie (11,5%).
