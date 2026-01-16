Siemens et Rheinmetall s'allient pour le pilotage à distance des trains
Le consortium industriel dirigé par Siemens Mobility lance le projet de recherche "RemODtrAIn", une initiative stratégique visant à transformer l'exploitation ferroviaire par l'automatisation et le contrôle à distance.
Ce programme, doté d'un financement de 17 millions d'euros du Ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie (BMWE) et de l'Union européenne, mobilise la filiale MIRA de Rheinmetall pour concevoir une solution de conduite à distance (Remote Train Operation ou RTO).
En s'appuyant sur la technologie 5G et la détection d'obstacles par Intelligence Artificielle (IA), le projet prévoit notamment l'équipement d'un train à grande vitesse ICE 4.
L'objectif est de permettre des manoeuvres complexes depuis un poste de contrôle centralisé, optimisant ainsi la logistique dans les dépôts de maintenance.
Comme le souligne Win Neidlinger, directeur général de MIRA GmbH, cette technologie de télé-opération "réduit la charge de travail du personnel et jette les bases de nouvelles étapes d'automatisation".
Cette innovation, conçue pour être installée sur les flottes existantes, vise à pallier la pénurie de conducteurs tout en renforçant la résilience du système ferroviaire européen grâce à un système répondant aux normes de sécurité les plus strictes, telles que le Niveau d'intégrité de sécurité automobile D (ASIL-D).
Rheinmetall progresse de 0,6% à Francfort, conservant ainsi sa trajectoire haussière : le titre a gagné 23% depuis le début de l'année.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
