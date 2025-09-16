Siemens et TRUMPF s'allient pour accélérer la fabrication numérique et l'IA

Siemens annonce un partenariat stratégique avec TRUMPF visant à renforcer la digitalisation de la production industrielle et préparer l'intégration de l'intelligence artificielle. L'alliance combine le portefeuille Xcelerator de Siemens avec l'expertise de TRUMPF, cette dernière étant une entreprise industrielle allemande leader mondial des machines-outils et des technologies laser.



L'objectif est de réduire la complexité liée à l'intégration des systèmes en reliant plus efficacement technologies de l'information (IT) et technologies opérationnelles (OT). Les deux groupes développent des interfaces ouvertes et interopérables pour favoriser l'automatisation, la flexibilité et l'efficacité des usines.



Selon Cedrik Neike, membre du directoire de Siemens, cette coopération 'comble le fossé entre IT et OT, permettant aux fabricants d'agir plus vite et de se préparer à l'ère de l'IA'. De son côté, Stephan Mayer, directeur général des machines-outils de TRUMPF, estime que l'accord 'fait entrer la fabrication industrielle dans une nouvelle dimension grâce aux standards ouverts et à l'IA'.



Cette collaboration vise à offrir aux clients des cycles d'innovation plus rapides, une réduction des coûts d'ingénierie et une meilleure évolutivité de leurs systèmes de production.