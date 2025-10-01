Siemens fournit 15 locomotives à Alpha Trains
Publié le 01/10/2025 à 17:32
Pour rappel, Alpha Trains est une société de location de matériel ferroviaire opérant dans l'Union européenne et dans les pays de l'AELE (Association européenne de libre-échange) en Europe continentale.
Ces locomotives en question seront déployées en Allemagne et en Autriche, venant renforcer une flotte déjà composée de modèles Vectron AC, MS et Dual Mode.
Le contrat de service signé en 2023 inclut également la maintenance de ces nouvelles unités. Vincent Pouyet, directeur général locomotives chez Alpha Trains, indique que ce choix répond à la demande de solutions 'intelligentes et durables', combinant flexibilité opérationnelle et réduction des émissions.
Produites à Munich-Allach, les locomotives offriront une puissance de 2,4 MW en mode électrique et 2 MW en mode diesel, pour des services de fret jusqu'à 160 km/h. Siemens rappelle avoir vendu plus de 2800 locomotives Vectron, confirmant la confiance du marché.