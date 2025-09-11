Siemens Healthineers : Jefferies reste à l'achat après les rumeurs de cession

Jefferies confirme son conseil à l'achat avec un obkectif de cours de 60 E suite à des informations sur la possible vente de la division diagnostic.



Siemens Healthineers aurait engagé des négociations avec des fonds de PE pour une possible vente de sa division Diagnostic selon des sources de Bloomberg.



Jefferies estime que cela fait longtemps que cette question est débattue, mais le prix mentionné aujourd'hui semble refléter assez fidèlement les résultats mitigés de cet actif.



'Avec le redressement en cours et le CMD qui se profile, le moment semble idéal. En supposant un produit d'environ 6 milliards d'euros, cela pourrait représenter jusqu'à 5 euros par action' indique le bureau d'analyse.



'Nous considérons SHL comme une entreprise de qualité avec des perspectives de croissance prometteuses, une valorisation attrayante et des catalyseurs clés à venir' rajoute Jefferies dans son étude du jour.