Siemens Healthineers AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements dédiés à l'imagerie médicale, au diagnostic de laboratoire et aux systèmes d'information hospitaliers. Par ailleurs, le groupe développe des services de santé numériques et des services dédiés aux établissements de santé. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'équipements et de solutions d'imagerie (54,8%) ; - vente d'équipements de diagnostic (19,7%) ; - vente de solutions et de services de soins oncologiques (17,2%) ; - vente de solutions thérapeutiques avancées (9,3%) : dédiées aux interventions mini-invasives guidées par l'image dans les domaines de la cardiologie, de la radiologie interventionnelle et de la chirurgie. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,1%), Europe-Communauté des Etats indépendants-Afrique-Moyen Orient (28,2%), Etats-Unis (35,9%), Amérique (6,2%), Chine (11,4%) et Asie-Pacifique et Japon (13,2%).