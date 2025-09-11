Siemens Healthineers aurait engagé des négociations avec des fonds de PE pour une possible vente de sa division Diagnostic selon des sources de Bloomberg. 'Avec le redressement en cours et le CMD qui se profile, le moment semble idéal. En supposant un produit d'environ 6 milliards d'euros, cela pourrait représenter jusqu'à 5 euros par action' indique le bureau d'analyse.
Au cours actuel, le titre présente une PER 2025 d'environ 25 fois avec un rendement de près de 2%.
Siemens Healthineers : Jefferies reste à l'achat après les rumeurs de cession de la division diagnostic
Publié le 11/09/2025 à 16:47
