Siemens Healthineers pourrait céder sa division Diagnostic pour plus de 6MdsEUR

Siemens Healthineers aurait engagé des négociations avec des fonds de PE pour une possible vente de sa division Diagnostic selon des sources de Bloomberg.



Cette division pourrait être valorisée à plus de 6MdsEUR, ce qui correspondrait à des multiples VE/CA 25 supérieurs à 1,4 fois et VE/EBIT supérieurs à 17 fois indique l'agence de presse.



'Nous rappelons que la franchise Diagnostic est en pleine mutation du point de vue opérationnel : les marges se redressent et la croissance est faible voire inexistante depuis la fin du Covid. Le déploiement de la solution Atellica accélère et le groupe continue d'être impacté par le marché chinois du fait de la politique VBP' indique ce matin Invest Securities.



'Le titre a progressé de +2% sur cette rumeur. Une cession recentrerait le groupe sur l'imagerie médicale, la radiothérapie et thérapies avancées' souligne le bureau d'analyse.