Siemens lance l'Eigen Engineering Agent pour l'IA industrielle
A l'occasion de l'Hannover Messe, Siemens fait part du lancement de l'Eigen Engineering Agent, qui "fait partie des premiers systèmes d'IA disponibles commercialement capables de planifier et exécuter des tâches d'ingénierie de l'automatisation industrielle".
"Contrairement aux outils d'IA et copilotes qui ne font que générer des conseils, l'Eigen Engineering Agent opère au sein de systèmes d'ingénierie réels pour planifier, exécuter et valider des tâches, d'un bout à l'autre", explique Siemens.
Selon le groupe allemand d'équipements électroniques et électrotechniques, cet agent comprend les projets, écrit du code d'automatisation, configure et réitère jusqu'à ce que des critères de performance prédéfinis soient atteints.
"En automatisant les tâches répétitives et en livrant des résultats validés et prêts à l'emploi, l'Eigen Engineering Agent permet aux ingénieurs de se concentrer sur des défis à plus grand impact, au niveau du système", poursuit-il.
Maintenant disponible sur le marché, l'Eigen Engineering Agent offre jusqu'à 50% de gains d'efficacité dans les tâches d'ingénierie de l'automatisation. Il constitue le dernier jalon de l'investissement industriel en IA de 1 MdEUR de l'entreprise.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (29,6%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,7%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (22,1%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,8%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (3,8%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,8%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen-Orient (32%), Etats-Unis (28%), Amérique (4,6%), Chine (9,1%), Asie et Australie (11,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.