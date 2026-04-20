Siemens lance l'Eigen Engineering Agent pour l'IA industrielle

A l'occasion de l'Hannover Messe, Siemens fait part du lancement de l'Eigen Engineering Agent, qui "fait partie des premiers systèmes d'IA disponibles commercialement capables de planifier et exécuter des tâches d'ingénierie de l'automatisation industrielle".

"Contrairement aux outils d'IA et copilotes qui ne font que générer des conseils, l'Eigen Engineering Agent opère au sein de systèmes d'ingénierie réels pour planifier, exécuter et valider des tâches, d'un bout à l'autre", explique Siemens.



Selon le groupe allemand d'équipements électroniques et électrotechniques, cet agent comprend les projets, écrit du code d'automatisation, configure et réitère jusqu'à ce que des critères de performance prédéfinis soient atteints.



"En automatisant les tâches répétitives et en livrant des résultats validés et prêts à l'emploi, l'Eigen Engineering Agent permet aux ingénieurs de se concentrer sur des défis à plus grand impact, au niveau du système", poursuit-il.



Maintenant disponible sur le marché, l'Eigen Engineering Agent offre jusqu'à 50% de gains d'efficacité dans les tâches d'ingénierie de l'automatisation. Il constitue le dernier jalon de l'investissement industriel en IA de 1 MdEUR de l'entreprise.