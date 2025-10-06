Siemens a annoncé le lancement de la famille de produits SICHARGE FLEX, son système de recharge distribuée pour véhicules électriques (VE) de nouvelle génération.

'Contrairement aux systèmes de charge rigides à usage unique, SICHARGE FLEX offre une Approche dynamique et adaptable, assurant une performance et un investissement optimaux protection des opérateurs et des entreprises' indique le groupe.

Ce système offre une large gamme de puissance, de 480 kW à plus de 1,68 mégawatt, permettant aux points de charge de fournir de la puissance par incréments de 80/120 kW.

SICHARGE FLEX offre jusqu'à 1 500 A de charge grâce à son distributeur MCS, permettant une charge rapide même pour les plus grands véhicules électriques comme les camions lourds ainsi que les bus urbains et terrestres électriques.