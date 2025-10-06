Siemens a annoncé le lancement de la famille de produits SICHARGE FLEX, son système de recharge distribuée pour véhicules électriques (VE) de nouvelle génération.
'Contrairement aux systèmes de charge rigides à usage unique, SICHARGE FLEX offre une Approche dynamique et adaptable, assurant une performance et un investissement optimaux protection des opérateurs et des entreprises' indique le groupe.
Ce système offre une large gamme de puissance, de 480 kW à plus de 1,68 mégawatt, permettant aux points de charge de fournir de la puissance par incréments de 80/120 kW.
SICHARGE FLEX offre jusqu'à 1 500 A de charge grâce à son distributeur MCS, permettant une charge rapide même pour les plus grands véhicules électriques comme les camions lourds ainsi que les bus urbains et terrestres électriques.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
