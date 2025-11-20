Siemens annonce le lancement de Gridscale X Flexibility Manager, un logiciel destiné aux opérateurs de réseaux de distribution (DSO) pour anticiper et prévenir les contraintes de réseau en activant la flexibilité des ressources distribuées.

Selon Siemens, la solution permet d'accroître jusqu'à 20% la capacité des réseaux sans nouveaux investissements lourds, et de réduire jusqu'à 40% les coûts liés au renforcement d'infrastructures.
Le logiciel s'intègre aux systèmes des DSO afin de surveiller en continu l'état du réseau, prévoir les surcharges et activer les flexibilités disponibles, comme les véhicules électriques, pompes à chaleur ou batteries.