Siemens lance un nouveau campus technologique à Erlangen

Siemens annonce avoir posé aujourd'hui la première pierre du nouveau campus technologique Siemens à Erlangen, en Allemagne.



Ce projet phare de l'initiative Made for Germany, renforcera encore la viabilité économique de l'Allemagne et de la région, principalement dans le domaine de l'électronique de puissance.



Siemens investit 500 millions d'euros dans la transformation du site d'Erlangen. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre de la stratégie d'investissement mondiale d'environ 2 milliards d'euros dévoilée par l'entreprise en 2023.



Sur ce montant, 1 milliard d'euros sera investi en Allemagne.



Dans un premier temps, un centre de pointe dédié à la logistique, aux services et à l'automatisation flexible pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes sera construit à Erlangen d'ici 2027.



La construction d'un pôle de développement et d'innovation pour l'électronique de puissance, combiné à des espaces supplémentaires pour les activités de fabrication, est prévue dans un deuxième temps.



' Nous disposons ici de produits de qualité supérieure et d'une approche radicale de la valeur client, associées à une attention constante portée à la numérisation, à l'automatisation et à l'intelligence artificielle. Grâce à ces facteurs de réussite, nous assurons l'avenir économique de l'Allemagne. ' a déclaré Roland Busch, président-directeur général de Siemens.