Siemens s'inscrit en net repli mardi à la Bourse de Francfort, pénalisé par la dégradation du conseil de Morgan Stanley, qui dit percevoir un potentiel de hausse limité sur le titre suite à sa récente revalorisation.
Vers 16h00, l'action chute de 3,7%, accusant la plus forte baisse du DAX qui perd autour de 1% au même moment. La valeur retombe ainsi à ses plus bas niveaux depuis le début du mois.
Dans une note, les analystes de Morgan Stanley disent se montrer plus prudents sur le parcours boursier du groupe industriel allemand, qui a progressé de 32% depuis le début de l'année, en dépit des progrès réalisés au niveau de sa génération de trésorerie (FCF).
D'après eux, la reprise de l'activité d'automatisation industrielle commence à ralentir alors que la concurrence continue de s'intensifier en Chine, ce qui les conduit à dégrader leur recommandation sur la valeur à 'pondération en ligne' avec un objectif de cours de 240 euros.
Ils expliquent désormais préférer le titre Siemens Energy, dont ils font leur nouveau 'top pick' (valeur privilégiée) au sein du secteur.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.