Siemens Mobility rapporte avoir remporté un contrat avec EFE Trenes de Chile pour déployer la technologie ETCS Niveau 2 sur 87 km de lignes au Chili, marquant la première utilisation de cette technologie dans le pays. Ce projet couvrira les lignes Alameda-Melipilla (61 km) et Santiago-Batuco (26 km), et sera le premier à introduire la plateforme Signaling X en Amérique latine.
Cette technologie permet une gestion centralisée des systèmes de signalisation et de contrôle, tout en réduisant la complexité et en augmentant l'efficacité opérationnelle.
Le système facilitera la communication continue entre les trains et les équipements au sol, améliorant ainsi la sécurité et la performance. Le projet, d'une durée de cinq ans, sera suivi de dix ans de maintenance. Siemens Mobility renforcera également la région avec un Centre de Compétence pour la maintenance logicielle.
Ce contrat marque une étape clé dans la stratégie de EFE et positionne Siemens Mobility comme un leader dans la modernisation des transports ferroviaires en Amérique latine.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
