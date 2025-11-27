Siemens Mobility décroche un contrat majeur pour numériser le rail au Chili











Siemens Mobility rapporte avoir remporté un contrat avec EFE Trenes de Chile pour déployer la technologie ETCS Niveau 2 sur 87 km de lignes au Chili, marquant la première utilisation de cette technologie dans le pays. Ce projet couvrira les lignes Alameda-Melipilla (61 km) et Santiago-Batuco (26 km), et sera le premier à introduire la plateforme Signaling X en Amérique latine.



Cette technologie permet une gestion centralisée des systèmes de signalisation et de contrôle, tout en réduisant la complexité et en augmentant l'efficacité opérationnelle.



Le système facilitera la communication continue entre les trains et les équipements au sol, améliorant ainsi la sécurité et la performance. Le projet, d'une durée de cinq ans, sera suivi de dix ans de maintenance. Siemens Mobility renforcera également la région avec un Centre de Compétence pour la maintenance logicielle.



Ce contrat marque une étape clé dans la stratégie de EFE et positionne Siemens Mobility comme un leader dans la modernisation des transports ferroviaires en Amérique latine.



















