Siemens Mobility déploie sa locomotive bimode Vectron en Allemagne et en Autriche

Le constructeur ferroviaire a obtenu l'homologation transfrontalière pour sa locomotive hybride, ouvrant la voie à une exploitation simplifiée du fret entre les deux pays.

La locomotive Vectron Dual Mode de Siemens Mobility a reçu l'autorisation d'opérer sur les réseaux allemand et autrichien, rapporte aujourd'hui Siemens.

Ce matériel roulant est équipé du Système européen de contrôle des trains (ETCS), garantissant une interopérabilité totale.



Grâce à sa double motorisation électrique et diesel, elle permet une exploitation "sans changements de locomotive chronophages" sur les tronçons partiellement électrifiés, selon Andre Rodenbeck, directeur général du matériel roulant.



Les premières unités ont été livrées à l'opérateur autrichien Stern & Hafferl Verkehr. D'une puissance maximale de 2400 kW sous caténaire, cette locomotive vise à favoriser le report modal de la route vers le rail en assurant la continuité du transport jusqu'au dernier kilomètre. Günter Neumann, directeur général de l'opérateur client, souligne que cette technologie constitue une "contribution significative au transport de marchandises respectueux de l'environnement".



Siemens progresse d'un peu plus de 1% à Francfort et signe un gain proche de 8% depuis le début de l'année.