Siemens Mobility investit 35 MEUR dans une usine de batteries en Bavière
Publié le 30/09/2025 à 15:24
L'usine produira des systèmes complets de batteries, intégrant un système de gestion (BMS) développé avec Stercom, avec une capacité annuelle allant jusqu'à 120 MWh. Les cellules seront fournies par des partenaires comme Toshiba.
Karl Blaim, directeur financier de Siemens Mobility, souligne 'un engagement clair envers l'Allemagne comme pôle de production et d'innovation'. La mise en service est prévue pour 2027, avec un démarrage de la production en octobre de la même année.
Ce projet renforce la position de Siemens Mobility dans le domaine des trains régionaux et locomotives électriques, contribuant à la transition énergétique et à la compétitivité du rail européen.