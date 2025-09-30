Siemens Mobility annonce la construction d'une usine de batteries pour trains à Luhe-Wildenau, en Bavière. Le projet, d'un coût total de 35 MEUR, prévoit environ 200 emplois sur 20 000 m² et bénéficie d'une subvention publique de 2,7 MEUR.

L'usine produira des systèmes complets de batteries, intégrant un système de gestion (BMS) développé avec Stercom, avec une capacité annuelle allant jusqu'à 120 MWh. Les cellules seront fournies par des partenaires comme Toshiba.

Karl Blaim, directeur financier de Siemens Mobility, souligne 'un engagement clair envers l'Allemagne comme pôle de production et d'innovation'. La mise en service est prévue pour 2027, avec un démarrage de la production en octobre de la même année.

Ce projet renforce la position de Siemens Mobility dans le domaine des trains régionaux et locomotives électriques, contribuant à la transition énergétique et à la compétitivité du rail européen.