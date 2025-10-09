Siemens Mobility annonce avoir décroché un contrat avec Trivia Trens pour la modernisation de trois lignes de transport de São Paulo (11-Coral, 12-Saphir et 13-Jade), un projet couvrant 140 kilomètres de voies et 46 stations.
Le groupe allemand va ainsi livrer et mettre en oeuvre un système complet de signalisation numérique doté de conduite automatique des trains (ATO) sur l'ETCS niveau 2, soit le plus grand projet pour cette technologie en Amérique Latine.
'En mettant en oeuvre l'ATO sur l'ETCS de niveau 2 dans le réseau de transport métropolitain très fréquenté de São Paulo, nous établissons de nouvelles normes pour le rail urbain automatisé dans la région', souligne Siemens Mobility.
Le contrat porte sur l'équipement de 107 trains, six locomotives MRS, trois locomotives TRIVIA et 17 véhicules auxiliaires (flotte jaune) avec des unités embarquées Trainguard ETCS (European Train Control System).
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
Investisseur
Globale
Qualité
