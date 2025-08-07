Siemens : objectif de cours inchangé chez Oddo BHF

Oddo BHF confirme son conseil de 'surperformance' sur le titre Siemens AG, avec un objectif de cours inchangé à 254 euros.



L'analyste rapporte que les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2024/25 sont globalement en ligne avec les attentes, tant au niveau du chiffre d'affaires que du résultat opérationnel. Il souligne notamment une forte dynamique de prises de commandes, en hausse de 28% en comparable, portée par la division Mobility.



Le bureau d'analyses note également un free cash-flow supérieur aux anticipations (2 918 MEUR contre 2 240 MEUR attendus) et la confirmation par le management des objectifs annuels.



Oddo BHF indique toutefois que la division Digital Industries affiche des performances mitigées, avec un recul des commandes et une marge inférieure aux attentes, partiellement compensées par la bonne tenue de Smart Infrastructure et Mobility.