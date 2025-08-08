Siemens : objectif de cours rehaussé chez UBS

Publié le 08/08/2025 à 10:56 Zonebourse.com Partager

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Siemens tout en relevant son objectif de cours de 240 à 255 euros, une nouvelle cible qui recèle 12% de potentiel de hausse pour le titre du groupe d'ingénierie allemand.



Le broker explique que sa mise à la valeur de marché des pairs et des participations font grimper sa valorisation SOTP (somme des parties) du titre Siemens à 255 euros, et ce bien qu'il continue d'appliquer une décote de holding de 15%.