UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Siemens tout en relevant son objectif de cours de 240 à 255 euros, une nouvelle cible qui recèle 12% de potentiel de hausse pour le titre du groupe d'ingénierie allemand.

Le broker explique que sa mise à la valeur de marché des pairs et des participations font grimper sa valorisation SOTP (somme des parties) du titre Siemens à 255 euros, et ce bien qu'il continue d'appliquer une décote de holding de 15%.