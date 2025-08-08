Siemens : Oddo BHF relève son objectif de cours

Oddo BHF confirme sa recommandation 'surperformance' sur Siemens AG, avec un objectif de cours relevé de 254 à 257 euros.



L'analyste estime que les résultats du troisième trimestre 2024/25 ont été solides, avec un free cash flow nettement supérieur aux attentes à 2918 MEUR, et des commandes en hausse de 28% à 24,7 milliards d'euros grâce à la division Mobility. L'EBITA industriel ajusté a atteint 2820 MEUR, en ligne avec les prévisions, pour une marge de 14,9%.



Le bureau d'analyses anticipe un quatrième trimestre favorable pour la division Digital Industries, soutenu par un rebond du segment software et un pipeline de commandes fourni. Il souligne toutefois que la reprise dans l'automation restera progressive.



Enfin, la note met aussi en avant le potentiel lié au plan de relance allemand et une éventuelle simplification du portefeuille, Siemens détenant encore 71% du capital de Siemens Healthineers.