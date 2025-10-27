Siemens publie son étude Infrastructure Transition Monitor 2025, menée auprès de 1400 dirigeants et responsables publics dans 19 pays. L'enquête révèle un basculement des priorités : la sécurité énergétique supplante désormais la coopération climatique comme principal moteur de la transition énergétique.
La résilience des systèmes énergétiques est jugée priorité absolue par les gouvernements. Siemens plaide pour un accroissement des investissements dans la modernisation des réseaux, la digitalisation et l'intelligence artificielle (IA), afin de renforcer la stabilité et l'indépendance énergétique.
Selon l'étude, seuls 37% des dirigeants pensent atteindre leurs objectifs de décarbonation d'ici 2030 (contre 44% en 2023), tandis que 57% anticipent une hausse des investissements fossiles.
L'IA est perçue comme un levier majeur : 66% des répondants estiment qu'elle renforce la résilience des infrastructures critiques et 59% qu'elle contribue à la décarbonation des opérations.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
