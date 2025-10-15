Siemens annonce le lancement du Sinamics S220, un nouveau système d'entraînement destiné aux machines industrielles. Plus puissant que son prédécesseur, il permet de contrôler plusieurs moteurs en même temps avec une grande précision et d'améliorer la productivité.

Grâce à sa nouvelle unité de commande et à une connexion plus rapide, le système facilite la maintenance à distance et l'intégration dans les usines connectées.

Le Sinamics S220 mise aussi sur la sécurité et la cybersécurité, avec des protections renforcées pour les données et les utilisateurs. Conçu avec des matériaux recyclables et une consommation d'énergie optimisée, il s'inscrit dans la démarche de Siemens pour une industrie plus durable.