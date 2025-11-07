Siemens Mobility a présenté au public, dans son centre d'essais de Wegberg-Wildenrath, les modèles de trains destinés à la flotte régionale du S-Bahn Mitteldeutschland.

À partir de décembre 2026, les nouvelles flottes, composées de 75 trains Mireo, dont l'innovant Mireo Plus B alimenté par batterie, renforceront les transports publics dans la région de Leipzig.

Le contrat, attribué à Siemens Mobility en décembre 2023, représente environ 500 millions d'euros et constitue la plus importante commande jamais enregistrée pour la plateforme ferroviaire Mireo de Siemens Mobility.

Thomas Graetz, responsable des trains régionaux et de banlieue chez Siemens Mobility, a déclaré: ' Le contrat attribué en décembre 2023 pour un total de 75 trains Mireo modernes est la plus importante commande pour ce modèle de train chez Siemens Mobility. Il souligne la forte position sur le marché du Mireo, dont nous avons déjà vendu avec succès 23 flottes pour un total de plus de 550 trains'.