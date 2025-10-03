Siemens annonce le lancement de Sicharge Flex, sa nouvelle génération de systèmes modulaires et distribués de recharge pour véhicules électriques (EV). Le dispositif délivre entre 480 kW et 1,68 MW en courant continu avec une distribution de puissance entièrement dynamique et jusqu'à 1 500 A de courant de charge.

Conçu pour s'adapter à différents usages (flottes, dépôts, recharge en transit), le système prend en charge les standards CCS et MCS et permet jusqu'à 4 points de charge par unité. Il se distingue par une densité de puissance élevée, une installation flexible des bornes jusqu'à 300 m du module central et une emprise au sol réduite.

Avant même son lancement officiel, Sicharge Flex a séduit OMV, opérateur de bornes en Europe centrale, qui l'installera sur un site stratégique à Kufstein (Autriche). Cette première phase comprendra 6 points de charge, extensibles à 10 après renforcement du réseau local.

La commercialisation est prévue pour 2026, après une présentation lors du salon Busworld 2025 à Bruxelles.