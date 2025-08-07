Siemens : prévisions confirmées après un 3ème trimestre sans surprise

Siemens a confirmé jeudi ses prévisions de croissance et de résultat pour l'exercice 2024/2025 suite à la publication de résultats de troisième trimestre globalement en ligne avec les attentes.



Le conglomérat industriel allemand, présent aussi bien dans les systèmes d'automatisation que dans les technologies du bâtiment, dit toujours tabler sur une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise dans un intervalle allant de 3% à 7% à périmètre comparable.



Le groupe basé à Munich maintient également son objectif d'un bénéfice par action de base (BPA 'pre PPA') entre 10,40 et 11 euros sur l'exercice



Au titre du troisième trimestre clos fin juin, ce résultat par action est ressorti en hausse à 2,78 euros, contre 2,66 euros un an plus tôt.



Son bénéfice opérationnel des segments industriels a reculé de 7% sur la période, à 2,8 milliards d'euros, un chiffre parfaitement en ligne avec le consensus.









Le chiffre d'affaires sur les trois mois à fin juin a enregistré une hausse de 5% à données comparables, à 19,4 milliards, un niveau légèrement supérieur au consensus de 19,2 milliards, tandis que les prises de commandes ont bondi de 28% à 24,7 milliards, contre un consensus de 21,5 milliards d'euros, grâce essentiellement à de gros contrats obtenus dans le transport ferroviaire (Siemens Mobility).







Le président du directoire, Roland Busch, évoque dans un communiqué des performances 'robustes', portées par la numérisation et la transition énergétique, en dépit d'un 'environnement de marché volatil'.



Les analystes font cependant remarquer que les résultats de la division Siemens Digital Industries (DI), spécialisée dans l'automatisation et la numérisation, pourraient être perçus comme un peu décevants, alors que ceux de Siemens Smart Infrastructure (SI), la branche dédiée à l'urbanisation et au changement climatique, se sont révélés particulièrement solides.



'Dans l'ensemble, nous ne nous attendons pas à ce que les prévisions du marché bougent beaucoup, même si nous pourrions assister à des ajustements afin de tenir compte de la vigueur de l'activité SI et de la faiblesse de DI', réagissent ce matin les analystes de RBC.



Peu avant 9h30, le titre cédait 1,1%, essuyant l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX allemand (-0,1%), mais affiche encore un gain de l'ordre de 15% cette année.

