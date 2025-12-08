Siemens Mobilité et SBS Transit ont annoncé la prolongation de leur contrat pour le système de signalisation de la ligne Downtown (DTL) de Singapour.

La ligne de métro entièrement automatisée s'étend sur environ 44 kilomètres avec 37 stations.

Siemens Mobility assure le cycle de vie des Services de gestion qui contribuent à des opérations plus sûres et plus fiables jusqu'en 2047.

" En combinant des services au cycle de vie avec des services proactifs Gestion de l'obsolescence, renouvellement ciblée de la technologie et mises à niveau de sécurité, nous assurons que le système de signalisation reste techniquement à jour, très disponible et entièrement intégrée à l'infrastructure existante depuis plus de vingt ans. " a déclaré Elmar Zeiler, DG de Siemens Service client de la mobilité.