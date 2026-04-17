Siemens proposera la scission de Siemens Healthineers à son AG de février 2027
Siemens annonce prévoir un vote des actionnaires sur la scission directe des actions Siemens Healthineers lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de Siemens en février 2027, à la suite de "progrès substantiels" réalisés dans la préparation de cette opération.
Le groupe allemand explique que le processus de séparation de sa division de technologies médicales se situe à un stade avancé, de même que le processus de clarification réglementaire, bien que la confirmation finale de ce dernier soit encore attendue.
Compte tenu de l'état d'avancement, Siemens se prépare à une scission conformément à la loi allemande sur la transformation (Umwandlungsgesetz), en vertu de laquelle ses propres actionnaires recevront des actions Siemens Healthineers directement.
Siemens estime que cette approche est la plus à même de préserver la valeur pour les actionnaires des deux sociétés. Pour rappel, Siemens Healthineers a été introduite à la Bourse de Francfort en tant que société autonome en mars 2018.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (29,6%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,7%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (22,1%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,8%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (3,8%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,8%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen-Orient (32%), Etats-Unis (28%), Amérique (4,6%), Chine (9,1%), Asie et Australie (11,5%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.