Siemens proposera la scission de Siemens Healthineers à son AG de février 2027

Siemens annonce prévoir un vote des actionnaires sur la scission directe des actions Siemens Healthineers lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de Siemens en février 2027, à la suite de "progrès substantiels" réalisés dans la préparation de cette opération.

Le groupe allemand explique que le processus de séparation de sa division de technologies médicales se situe à un stade avancé, de même que le processus de clarification réglementaire, bien que la confirmation finale de ce dernier soit encore attendue.



Compte tenu de l'état d'avancement, Siemens se prépare à une scission conformément à la loi allemande sur la transformation (Umwandlungsgesetz), en vertu de laquelle ses propres actionnaires recevront des actions Siemens Healthineers directement.



Siemens estime que cette approche est la plus à même de préserver la valeur pour les actionnaires des deux sociétés. Pour rappel, Siemens Healthineers a été introduite à la Bourse de Francfort en tant que société autonome en mars 2018.