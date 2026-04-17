Le groupe allemand explique que le processus de séparation de sa division de technologies médicales se situe à un stade avancé, de même que le processus de clarification réglementaire, bien que la confirmation finale de ce dernier soit encore attendue.

Compte tenu de l'état d'avancement, Siemens se prépare à une scission conformément à la loi allemande sur la transformation (Umwandlungsgesetz), en vertu de laquelle ses propres actionnaires recevront des actions Siemens Healthineers directement.

Siemens estime que cette approche est la plus à même de préserver la valeur pour les actionnaires des deux sociétés. Pour rappel, Siemens Healthineers a été introduite à la Bourse de Francfort en tant que société autonome en mars 2018.