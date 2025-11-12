Le groupe Siemens a annoncé son intention de réduire sa participation majoritaire dans Siemens Healthineers, sa filiale d’équipements médicaux, via une distribution directe d’actions à ses propres actionnaires. Actuellement détenteur de 67% du capital de Healthineers, valorisé à 35 milliards d’euros, Siemens prévoit d’en céder 30% dans le cadre de cette opération de spin-off. Le conglomérat allemand présente cette démarche comme la meilleure option stratégique pour l’ensemble des parties prenantes.
Cette décision intervient alors que les marchés attendaient des clarifications sur l’avenir de cette participation, acquise lors de l’introduction en Bourse de Healthineers en 2018. Siemens justifie cette redistribution par la volonté de concentrer ses ressources sur ses activités principales, notamment dans l’automatisation industrielle et des bâtiments. Les actionnaires actuels du groupe recevront directement les actions, une mesure qui vise à créer de la valeur tout en allégeant la structure du portefeuille du groupe.
Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large de recentrage de Siemens sur ses pôles technologiques les plus rentables. Elle fait suite à plusieurs désengagements récents dans les secteurs de l’énergie et du transport, illustrant la volonté du groupe de devenir un acteur plus ciblé et cohérent dans ses domaines d’expertise. L’annonce précède de peu la présentation de la nouvelle feuille de route stratégique de Siemens.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
