Siemens et GlobalFoundries font part d'une nouvelle collaboration stratégique pour tirer parti de leurs capacités complémentaires basées sur l'IA de façon à "améliorer les performances de la fabrication de semi-conducteurs et des industries avancées".
Ils se concentreront sur les technologies d'automatisation pour la fabrication de semi-conducteurs, l'électrification, les solutions numériques et les logiciels allant du développement de puces à la gestion du cycle de vie des produits.
"Cette collaboration étendue intervient à une époque de demande sans précédent pour les puces essentielles et des plateformes autonomes dans des domaines critiques tels que l'IA, la défense, l'énergie et la connectivité", souligne Siemens.
"En s'associant et en apportant de nouvelles capacités, Siemens et GlobalFoundries pourront soutenir une croissance accélérée, de meilleures sécurité et fiabilité, ainsi qu'élargir leur impact à l'échelle du secteur", ajoute le groupe allemand.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
