Siemens s'associe à Vulcan Energy pour le projet Lionheart
Siemens annonce s'associer à Vulcan Energy à travers la signature d'un accord-cadre pour Lionheart, premier projet européen entièrement intégré de lithium et d'énergie renouvelable, dans la vallée du Haut-Rhin en Allemagne.
Lionheart prévoit la construction d'une centrale visant une capacité de production de 24 000 tonnes d'hydroxyde de lithium monohydraté (LHM), soit suffisamment pour alimenter environ 500 000 batteries de véhicules électriques par an.
Cette centrale intégrée produira également 275 GWh d'électricité renouvelable et 560 GWh de chaleur par an pour les consommateurs locaux, sur une durée de vie estimée à 30 ans.
Les deux entreprises ont aussi signé un protocole d'accord, faisant de Siemens un fournisseur privilégié de technologies d'automatisation et de numérisation pour Vulcan jusqu'en 2035. Ce protocole ira au-delà de Lionheart pour inclure les phases futures de développement.
En outre, Siemens Financial Services (SFS) deviendra un investisseur minoritaire et membre d'un consortium d'investisseurs stratégiques comprenant Hochtief et Demea Sustainable Investment.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (29,6%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,7%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (22,1%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,8%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (3,8%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,8%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen-Orient (32%), Etats-Unis (28%), Amérique (4,6%), Chine (9,1%), Asie et Australie (11,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.