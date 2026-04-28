L'accord prévoit la livraison des trains ainsi que des services de maintenance et de réparation pour une durée initiale de 15 ans. Les trains doivent arriver en 2029.

Le Mireo Plus H est équipé d'un système de propulsion électrique à pile à combustible à hydrogène, complétée par un stockage d'énergie par batterie. Les batteries sont rechargées soit via le système de pile à combustible ou par freinage régénératif.

" L'hydrogène jouera un rôle clé pour atteindre une mobilité climatiquement neutre en Europe, et ce projet démontre clairement comment l'innovation peut se traduire en des solutions ferroviaires fiables et économiquement attractives ", a déclaré Andre Rodenbeck, DG du matériel roulant chez Siemens Mobility.