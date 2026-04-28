Siemens signe le premier contrat pour des trains à hydrogène en Roumanie
Siemens Mobility a obtenu un contrat de l'Autorité roumaine de réforme ferroviaire (ARF) pour la livraison de 12 automotrices électriques à hydrogène. Il s'agit du premier contrat de train à hydrogène en Roumanie et l'un des premiers projets d'hydrogène en Europe de l'Est.
L'accord prévoit la livraison des trains ainsi que des services de maintenance et de réparation pour une durée initiale de 15 ans. Les trains doivent arriver en 2029.
Le Mireo Plus H est équipé d'un système de propulsion électrique à pile à combustible à hydrogène, complétée par un stockage d'énergie par batterie. Les batteries sont rechargées soit via le système de pile à combustible ou par freinage régénératif.
" L'hydrogène jouera un rôle clé pour atteindre une mobilité climatiquement neutre en Europe, et ce projet démontre clairement comment l'innovation peut se traduire en des solutions ferroviaires fiables et économiquement attractives ", a déclaré Andre Rodenbeck, DG du matériel roulant chez Siemens Mobility.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (29,6%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,7%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (22,1%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,8%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (3,8%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,8%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen-Orient (32%), Etats-Unis (28%), Amérique (4,6%), Chine (9,1%), Asie et Australie (11,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.