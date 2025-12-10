Siemens Mobility et Railpool, l'une des principales sociétés européennes de location de véhicules ferroviaires, ont signé un accord préliminaire pour acheter un terrain de 15 000 mètres carrés pour la réalisation d'un Centre pour l'entretien des locomotives.
Le site est situé dans la logistique Interporto de Vérone hub, le plus grand terminal de trafic intégré d'Italie.
Avec un investissement conjoint d'environ 20 millions d'euros, les deux entreprises ont l'intention de développer conjointement un Centre d'experts ultramoderne pour l'entretien des locomotives de divers fabricants.
" Ce centre de locomotives dédié est équipé avec une technologie de maintenance de pointe pour offrir à nos clients le maximum disponibilité et d'efficacité. Elle soutiendra le transfert de fret à mesure que le tunnel de base du Brenner s'ouvre et devient une partie importante de notre Dépôt européen et réseau de services. " a déclaré Michael Peter, DG de Siemens Mobility.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
