Siemens annonce la signature d'un accord-cadre stratégique avec les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) pour moderniser les postes d'aiguillage du pays via sa solution numérique Signaling X.
Ce contrat de dix ans, renouvelable trois fois pour cinq ans, inclut la fourniture complète des systèmes matériels et logiciels ainsi qu'un service de maintenance de 25 ans.
Le projet prévoit la modernisation d'environ 500 installations et le remplacement de 80% des systèmes existants d'ici vingt ans, avec une première mise en service en 2029.
Michael Peter, directeur général de Siemens Mobility GmbH, souligne que cette technologie 'augmente la capacité et la fiabilité du réseau tout en contribuant aux objectifs climatiques des CFF'. Siemens, déjà solidement implanté en Suisse, accompagnera le projet sur l'ensemble du cycle de vie, du développement à la maintenance.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
