Siemens signe une alliance avec plusieurs grands fabricants de machines-outils

Siemens et plusieurs grands fabricants de machines-outils ont formé une alliance pour le développement de nouvelles applications d'IA générative pour les environnements industriels.



Ces fabricants sont en particulier Grob, Trumpf, Chiron, Renishaw et Heller, ainsi que le Werkzeugmaschinenlabor (WZL) de l'université technique de Rhénanie-Westphalie d'Aix-la-Chapelle et le groupe Voith.



Cette collaboration marque une étape décisive vers la réalisation d'un modèle d'IA sectoriel, le Siemens Industrial Foundation Model indique le groupe.



Siemens a présenté sa vision de ce modèle pour la première fois à la Foire de Hanovre 2025.



' Je vois là une formidable opportunité pour l'économie européenne et sa solide base industrielle, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la chimie, de la pharmacie, de la construction mécanique, de l'énergie, de la santé, des infrastructures et des transports. En mettant à disposition le trésor de données unique de nos entreprises pour créer des modèles d'IA générative, nous pouvons atteindre des niveaux de productivité totalement inédits, et cette alliance dans le domaine des données dans l'industrie de la construction mécanique ouvre la voie ', déclare Roland Busch, DG de Siemens AG.