Siemens : UBS maintient son conseil avant les résultats du 4ème trimestre
Publié le 29/09/2025 à 16:59
Avant la publication des résultats, UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 255 E.
'Nous anticipons des résultats relativement cohérents au quatrième trimestre 2025, l'accent étant mis sur 1) le matériel et les logiciels d'investissement, 2) l'évolution des commandes d'investissement et 3) les perspectives de la participation dans Healthineers' indique UBS.
Siemens a confirmé ses prévisions de croissance et de résultat pour l'exercice 2024/2025.
Le conglomérat industriel allemand table sur une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise dans un intervalle allant de 3% à 7% à périmètre comparable.
Le groupe basé à Munich maintient également son objectif d'un bénéfice par action de base (BPA 'pre PPA') entre 10,40 et 11 euros sur l'exercice