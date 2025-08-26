Siemens : un contrat pour automatiser la ligne 13 du métro parisien

Siemens a annoncé mardi avoir remporté un contrat 'majeur' auprès de la RATP, qui lui a confié la tâche d'automatiser la ligne 13 du métro parisien, l'une des plus fréquentées de la capitale.



Siemens Mobility, la filiale de matériel ferroviaire du conglomérat industriel allemand, explique que ce projet s'inscrit dans le prolongement de la décision prise en 2022 par Ile-de-France Mobilités de déployer un système de pilotage automatique sur l'ensemble de la ligne.



Aux termes de l'accord, le groupe installera la dernière version de sa technologie CBTC GoA4 permettant la circulation de rames automatiques sans conducteur, d'augmenter la capacité de transport de la ligne, d'améliorer la qualité de service et de disponibilité et de diminuer la consommation d'énergie de traction.



Siemens équipera également les 66 trains automatiques qui circulent sur la ligne et fournira le poste de commande centralisé qui gère les contrôles / commandes du système, avec un contrat de maintenance qui pourrait être prolongé de 30 ans.



Dans un communiqué, Siemens Mobility explique que le projet s'inscrit dans le sillage de ceux déjà finalisés pour le lignes 1, 4 et 14 du métro parisien.



La mise en service de la nouvelle ligne 13 entièrement automatisée est prévue d'ici à la fin 2032, sachant que l'installation du nouveau matériel roulant devrait se dérouler en 2027.



Avec 550.000 voyageurs par jour, la ligne 13 est l'une des lignes de métro les plus encombrées de la capitale avec ses 32 stations réparties sur 24 km, allant du sud de Paris (Châtillon-Montrouge) au nord de la veille (Saint-Denis-Université et Les Courtilles) en passant par les gares de Saint-Lazare et de Montparnasse.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.