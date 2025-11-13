Siemens fait part de son intention de déconsolider sa participation restante (actuellement d'environ 67%) dans Siemens Healthineers en transférant 30% des actions du groupe de technologies médicales aux actionnaires de Siemens par le biais d'une scission.
Le groupe allemand explique que cette opération devrait générer de la valeur à long terme pour ses propres actionnaires, tout en simplifiant encore le portefeuille et en positionnant Siemens comme une 'entreprise technologique ciblée'.
Pour rester investi dans une activité jugée attractive, Siemens conservera néanmoins une participation minoritaire dans Siemens Healthineers, participation destinée à être ramenée à moyen terme à un statut d'actif financier.
La scission reste soumise aux clarifications réglementaires finales et à l'approbation des AG de Siemens et de Siemens Healthineers. Les détails et le calendrier de la transaction doivent encore être élaborés au cours des prochains mois.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements médicaux (30,2%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (28,8%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- équipements numériques industriels (25%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (15,4%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (31,5%), Etats-Unis (26,4%), Amérique (4,9%), Asie et Australie (22,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.