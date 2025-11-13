Siemens fait part de son intention de déconsolider sa participation restante (actuellement d'environ 67%) dans Siemens Healthineers en transférant 30% des actions du groupe de technologies médicales aux actionnaires de Siemens par le biais d'une scission.

Le groupe allemand explique que cette opération devrait générer de la valeur à long terme pour ses propres actionnaires, tout en simplifiant encore le portefeuille et en positionnant Siemens comme une 'entreprise technologique ciblée'.

Pour rester investi dans une activité jugée attractive, Siemens conservera néanmoins une participation minoritaire dans Siemens Healthineers, participation destinée à être ramenée à moyen terme à un statut d'actif financier.

La scission reste soumise aux clarifications réglementaires finales et à l'approbation des AG de Siemens et de Siemens Healthineers. Les détails et le calendrier de la transaction doivent encore être élaborés au cours des prochains mois.